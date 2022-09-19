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Врачи в Подмосковье спасли беременную после ЭКО c covid-19
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2022, 11:24
В родильный дом Сергиево-Посадской районной больницы поступила 40-летняя женщина с подтвержденным covid-19 и преэклампсией, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
«Преэклампсия — очень опасная патология. Она угрожает преждевременными родами, кровотечением, полиорганной недостаточностью, гибелью будущего ребенка. Состояние требует срочного родоразрешения, поэтому мы провели операцию кесарева сечения. Женщина находилась на 37-й неделе беременности, вынашивала двойню. К счастью, малышки появились на свет крупными, вес каждой — 2900 г. Их состоянию ничего не угрожает», — сказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Сергиево-Посадского родильного дома Кирилл Сыриков.
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