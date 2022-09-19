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Экошкола вместо мусорной свалки: как рекультивируют полигоны ТКО в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Сентября 2022, 11:24
В регионе в рамках федерального проекта «Чистая стана» проводится системная работа по рекультивации мусорных свалок. В декабре 2020 года был закрыт последний из 39 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), существовавших на территории Подмосковья.
На сегодняшний день в рекультивацию в рамках федерального проекта «Чистая страна» включено 27 из 39 полигонов ТКО. Тринадцать из них уже рекультивировано. Работы активно велись в период с 2017 по 2021 год. После их завершения условия жизни улучшились для 1,5 миллиона жителей региона.
Полигон «Электросталь» стал первой рекультивированной свалкой отходов в Московской области. Работы там начались в 2017 году, а завершились в октябре 2018 года. За время эксплуатации полигона, образованного в 1973 году, было накоплено более одного миллиона тонн отходов. Прием ТКО прекращен в 2013 году. Закрыли полигон в январе 2016 года.
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