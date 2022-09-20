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Суд признал законность предписаний Госжилинспекции о перерасчете за электроэнергию в Щелкове
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2022, 11:01
Надзорное ведомство требует провести перерасчет платежей за электричество на общедомовые нужды в домах №21 по Дачной улице и №57 по улице Димитрова в поселке Загорянский городского округа Щелково, информирует пресс-служба Главного управления Подмосковья «Государственная жилищная инспекция Московской области».
«Инспекторы выявили нарушения требований жилищного законодательства в сентябре 2021 года и феврале 2022. УК производила доначисление платы по фактическим показаниям приборов учета, которые превышали нормативные показатели. В соответствии с требованиями законодательства они утверждены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области», - говорится в сообщении.
«СервисГраду» предписали провести перерасчеты собственникам и нанимателям жилых помещений в домах. Однако УК решила добиваться признания незаконности этого решения в областном Арбитраже.
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