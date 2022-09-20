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Суд подтвердил законность действий Госжилинспекции в отношении ТСН из г.о. Пушкинский
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Общество — 20 Сентября 2022, 11:02
Арбитражный суд Московской области не удовлетворил иск ТСН «ТСЖ МКД «О’Пушкино-7» из г.о. Пушкинский, информирует пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
«Арбитраж рассмотрел все доводы "О’Пушкино-7" в полном объеме, однако не нашел оснований для удовлетворения его требований», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Товарищество собственников недвижимости оспаривало решение по поводу управления домом №35 корпус 4 по Набережной улице в микрорайоне Новая Деревня. Надзорное ведомство отказалось вносить сведения о том, что домом управляет «О’Пушкино-7».
Суд согласился с тем, что отказ Госжилинспекции был законным и обоснованным. Товарищество не исполнило требования действующего Порядка внесения изменений в реестр. В частности, оно не предоставило уведомление о завершении реорганизации из другого юридического лица и начале деятельности. А это является нарушением законодательства.
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