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На 80 участках дорог Подмосковья обустроили катафоты для повышения безопасности
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Сентября 2022, 11:04
Дорожные службы Московской области в рамках комплексной работы по повышению безопасности движения автомобилистов смонтировали более 6,8 тыс. катафотов по осевой разметке на 80 участках дорог, комплекс работ ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для снижения аварийности в регионе, информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Завершается работа по установке катафотов на региональных дорогах – смонтировали более 6,8 тыс. катафотов по осевой разметке в шахматном порядке, что составило 90% от общего плана. Установка таких световозвращающих элементов – это наша работа на опережение, чтобы минимизировать съезды с полосы и встречные столкновения. Работы проводят на участках дорог с опасными поворотами вне населенных пунктов, а также на аварийных участках, где были зафиксированы аварии с летальным исходом. Всего будет смонтировано свыше 7,5 тысяч катафотов на 100 участках дорог в 26 округах Подмосковья», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
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