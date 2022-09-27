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Энергетики Подмосковья приняли на баланс электросети более 200 СНТ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2022, 12:31
Министерство энергетики Московской области по поручению губернатора Подмосковья реализует программу консолидации электросетевого хозяйства СНТ, информирует пресс-служба ведомства.
«Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций в том числе позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ», - сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В рамках программы Мособлэнерго приняло на баланс электросети 201 областных садоводческих/дачных некоммерческих объединений. Так, под управление компании перешли 545 км линий электропередачи, 165 трансформаторных подстанций.
Самарин отметил, что до 2022 года в сетевые компании было передано – 7615 объектов бесхозяйного электросетевого оборудования, на 1 августа текущего года сетевыми компаниями принято в эксплуатацию 10 199 объектов, объем планируемой передачи в 2022 – 2023 гг. – 3021 объект, итоги программы будут подведены в 2023 г.
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