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В лесах Подмосковья продолжается рубка аварийных деревьев
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Сентября 2022, 12:32
На землях лесного фонда к аварийным относятся деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, которые способны привести к падению всего дерева или его части, что может причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также здоровью и имуществу граждан, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«По действующему законодательству, аварийными считаются деревья, которые находятся не далее 100 метров от населенных пунктов. Все включенные на этот год в рубку деревья – это либо работа по обращениям граждан, либо сигналы из лесничеств, поступающие в ходе патрулирований территории», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
В рамках госконтрактов, заключенных на этот год, убрано 362 аварийных дерева из 437 заявленных.
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