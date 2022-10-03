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Более 1 миллиона доз вакцины от бешенства разложили в лесах и парках Подмосковья
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Октября 2022, 11:30
В Подмосковье стартовал третий этап раскладки оральной вакцины от бешенства, съедобную приманку с препаратом для диких животных будут раскладывать до конца октября, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По всей территории региона специалисты уже распространили более 1 миллиона доз вакцин. В ближайшее время разложат еще более 520 тысяч специальных брикетов со спрятанным внутри веществом для иммунизации», – рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
Вакцина представляет собой съедобный брикет-приманку бурого цвета с действующим веществом внутри. Он абсолютно безвреден для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных, даже поедание нескольких таких брикетов не повредит животному.
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