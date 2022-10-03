03октября 2022
понедельник
|
В Подмосковье запустят производство стеклянных фасадов для торговых центров
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 3 Октября 2022, 11:37
При содействии Корпорации развития Московской области компания «Алюминиевые витражи» построит в индустриальном парке «Есипово» в г.о. Солнечногорск предприятие по производству светопрозрачных алюминиевых конструкций, на заводе будут изготавливать фасадные системы для торговых центров, входные группы, окна, двери, офисные перегородки, зимние сады, информирует пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Плановый объем инвестиций компании "Алюминиевые витражи" в реализацию проекта в индустриальном парке "Есипово" на первом этапе составляет более 63 млн рублей. В рамках инвестпроекта планируется строительство производственного помещения, также будет осуществлена закупка оборудования. Продукцию на новом предприятии начнут выпускать в 2024 году. На производстве будет создано около 30 рабочих мест», - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +11 +13
вечером +8 +10 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры