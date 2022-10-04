04октября 2022
вторник
|
Строители приступили к возведению цокольного этажа детского сада в Мытищах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Октября 2022, 10:18
Продолжается строительство детского сада на 320 мест вблизи деревни Погорелки подмосковных Мытищ, подрядчик ООО «Стройкомплекс» приступил к возведению цокольного этажа здания, информируется пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
«Детский сад строят в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры" с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита», - говорится в сообщении.
«На строительной площадке выполняются работы по армированию вертикальных конструкций технического подполья. Работы в графике. Сдать объект планируется в 2023 году», - сказал глава ведомства Владимир Локтев.
В трехэтажном здании разместятся 13 групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также помещения для игр и отдыха. Детский сад рассчитан на 320 мест. Общая площадь здания составит 4,3 тыс. кв. м.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +7 +9 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры