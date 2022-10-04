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Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении АО «АЛЬФА-БАНК»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 4 Октября 2022, 10:19
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение и постановление Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении АО «АЛЬФА-БАНК» за нарушение Закона о рекламе, передает пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение гражданина о получении им рекламного звонка без его согласия на получение рекламы», - говорится в сообщении.
В ходе рассмотрения обращения установлены признаки нарушения Закона о рекламе при распространении указанной рекламы, выразившиеся в отсутствии полного наименования лица, оказывающего финансовые услуги, в использовании сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и/или набора абонентского номера без участия человека, а также в умалчивании о всех остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.
Управлением было возбуждено дело в отношении АО «АЛЬФА-БАНК» по признакам нарушения Закона о рекламе.
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