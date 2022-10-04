04октября 2022
вторник
|
Суд поддержал решение УФАС Подмосковья в отношении ООО «ВЕБ»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Октября 2022, 10:21
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ООО «ВЕБ» Федерального закона об исполнительном производстве, передает пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Ранее в Управление поступила жалоба гражданина на действия ООО "ВЕБ" при организации торгов по продаже арестованного (заложенного) имущества», - говорится в сообщении.
По итогам рассмотрения Управление признало жалобу гражданина обоснованной.
ООО «ВЕБ» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +8 +10
вечером +7 +9 ночью +6 +8
Котировки
Партнеры