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Министерство экономики и финансов Подмосковья подвело итоги социально-экономического развития
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Октября 2022, 12:26
Подведены итоги основных показателей социально-экономического развития Московской области в январе-августе 2022 года, информирует пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмоковья.
«Индекс промышленного производства в январе-августе составил +1,5% к уровню 2021 года (+0,9% в РФ). Рост производства неметаллических минеральных изделий – на 6%, лекарственных препаратов – на 21,1%, компьютеров – на 27,5%, летательных аппаратов, включая космические – на 27,6%», - сказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.
Объем отгруженной промышленной продукции вырос до 2,9 трлн рублей (5 место в стране, по отгрузке обрабатывающих производств – 2 место).
Объем работ в строительстве за 8 месяцев вырос на 30,1% относительно прошлого года до 411,6 млрд рублей. Отмечен рост строительства зданий (в 1,8 раза) и инженерной инфраструктуры (автомобильные дороги – в 1,8 раза, мосты и тоннели – в 2,2 раза, объекты обеспечения электричеством и связью – в 3 раза).
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