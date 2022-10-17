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На Лобненском шоссе смонтировали пролетное строение надземного перехода возле Шереметьево
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Общество — 17 Октября 2022, 14:27
В рамках реконструкции Лобненского шоссе возле терминала «В» аэропорта «Шереметьево» завершен монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода, реконструкция объекта идет в целях реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Как отметили в Минтрансе Подмосковья, открытие движения по реконструированному участку запланировано на IV квартал 2022 года.
«До начала монтажа пролет остеклили, а сам монтаж конструкции длиной свыше 20 метров проводился в ночные часы, чтобы не создавать помех движению транспорта возле аэропорта. Общая масса металлоконструкций пролетного строения составила более 17 тонн. В ближайшее время строители приступят к монтажу еще одного пролета – на пешеходном переходе возле деревни Носово. В целом, в рамках реконструкции на Лобненском шоссе, будут построены четыре надземных перехода, которые обеспечат безопасное и комфортное передвижение пешеходов и будут оборудованы с учетом доступа для маломобильных граждан», – отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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