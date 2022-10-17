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Энергетики Подмосковья модернизируют энергообъекты консолидированных СНТ в округе Мытищи
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Октября 2022, 14:28
«Россети Московский регион» модернизировали энергообъекты ряда садовых некоммерческих товариществ в Мытищинском городском округе, информирует пресс-служба Министерства энергетики региона.
В СНТ «Дружба» специалисты Мытищинского района электрических сетей реконструировали более двух км воздушной линии 0,4 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный СИП-2, а в СНТ «Мытищинский ветеран» - 3,6 км воздушной линии 0,4 кВ.
«Работа по консолидации электросетевого имущества СНТ/ДНТ ведется сетевыми организациями с 2015 года. На начало октября текущего года электросетевыми организациями принято на баланс/обслуживание 5 517 СНТ. В целях консолидации электросетевого оборудования СНТ сетевыми организациями проводятся вебинары с председателями СНТ и их членами по разъяснению преимущества передачи электросетевого имущества», — отметил Александр Самарин.
В СНТ «Мытищинский ветеран» также завершена реконструкция комплектной трансформаторной подстанции с установкой трансформатора трехфазного герметичного исполнения мощностью 250 кВа. Трансформатор такой же мощности установлен на комплектной трансформаторной подстанции в СНТ «Эко», а в СНТ «Цирк» - мощностью 160 кВа. В СНТ «Цирк» также реконструированы более трех км воздушных линий 0,4 и 6 кВ.
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