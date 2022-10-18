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Более 1,3 тыс. профилактических осмотров организовал Главгосстройнадзор Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2022, 12:14
С начала текущего года инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели 1 363 профилактических визита на объекты строительства в регионе, из них 1 103 - это обязательный осмотр хода работ, информирует пресс-служба Главгосстрйонадзора региона.
Помимо этого, специалисты провели 98 визитов перед итоговой проверкой объекта и 62 - по запросу застройщиков. Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что в этом году Главгосстройнадзор впервые стал применять региональную платформу Госуслуг для отправки запросов бизнесу на профилактический визит и для получения заявок от бизнеса на это мероприятие.
«Эта мера также позволяет вовремя предупредить нарушения в ходе стройки, уменьшить административное давление на застройщиков», - добавил Гарибян.
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