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Более 8,5 млн жителей зарегистрированы в цифровом сервисе РПГУ Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Октября 2022, 12:14
Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что комплексный цифровой сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности является онлайн-помощником для бизнеса и надзорных органов, сейчас на РПГУ зарегистрировано свыше 8,5 млн пользователей, передает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
По словам Гарибяна, при помощи сервиса можно сократить этапы и сроки взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов, а также сделать их заочными.
«С помощью этого инструмента весь документооборот переводится в «цифру», интегрируется региональный портал госуслуг с единой государственной информационной системой органов контрольно-надзорной деятельности, - сообщил министр.
С момента запуска сервиса через РПГУ документооборот областного стройнадзора достиг более 16 тыс. документов. Это составляет 100% функций Главгосстройнадзора. Также в сервисе зарегистрировали более 4 тыс. входящих заявок и свыше 5 тыс. ответов на них.
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