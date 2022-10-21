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Андрей Воробьев: Четыре образовательных учреждения построят в 2023 году в Долгопрудном
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Октября 2022, 10:31
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой округа Владиславом Юдиным планы развития территории, а также текущую работу по поддержке семей мобилизованных, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Понятно, что в рамках частичной мобилизации, когда ребята уходят в Вооруженные силы, есть беспокойство у родителей, жен, друзей. Наша задача - пока они выполняют свой воинский долг, защищают Родину, особое внимание уделить их семьям. Знаю, что у вас работает Центр помощи, мы предусмотрели меры поддержки, но при этом очень важно и персональное касание. Я прошу вас лично ездить в семьи, разговаривать. Бывают разные случаи, и мы должны быть предельно внимательны и чутки», - сказал Воробьев.
Штаб поддержки семьям в Долгопрудном создан на базе молодежного центра.
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