24октября 2022
понедельник
|
УФАС Подмосковья внесло сведения в отношении ООО «МСС» в РНП
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Октября 2022, 09:31
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ Можайского г.о. МО «Парк культуры, отдыха и спорта "Ривьера"», в отношении ООО «МСС» для включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков), информирует пресс-служба ведомства.
«Согласно представленным сведениям Учреждение направило в адрес Общества проект контракта в установленный законом срок», - говорится в сообщении.
В регламентированный срок Общество не представило Учреждению подписанный проект контракта, в связи с чем Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на приобретение баннеров, «Дай пять», стаканчиков, наклеек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +7 +9
вечером +3 +5 ночью +1 +3
Котировки
Партнеры