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В Звездном городке Подмосковья прошел «Осенний фестиваль ГТО»
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Общество — 24 Октября 2022, 09:33
В Звездном городке прошло традиционное физкультурно-спортивное мероприятие – «Осенний фестиваль ГТО», информирует пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
«Участники собрались 22 октября на площадке центра статико-кинетических исследований ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина", чтобы проверить уровень физической подготовки и пройти испытания комплекса "Готов к труду и обороне"», - говорится в сообщении.
В числе испытаний всем желающим были предложены подтягивания на высокой перекладине и из виса лежа на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири весом 16 кг, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, а также прыжок в длину с места.
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