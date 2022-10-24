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Врачи Подмосковья вылечили еще 134 Covid-пациента
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Октября 2022, 09:35
В Подмосковье еще 134 пациента смогли полностью вылечиться от коронавирусной инфекции. С начала пандемии болезнь уже побороли 1 096 860 жителей региона, передается на сайте стопкоронавирус.рф.
За минувшие сутки на территории Московской области было зафиксировано 258 новых случаев заражения коронавирусом. Спасти не удалось 6 заразившихся.
За весь период пандемии в Подмосковье выявили 1 116 533 случая инфицирования Covid-19. Жертвами заболевания стали 15 396 человек.
В Подмосковье для переболевших жителей организована углубленная диспансеризация. В ходе обследования врачи определят, есть ли осложнения после коронавируса.
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