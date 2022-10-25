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В подмосковном агрокомплексе по селекции собрали порядка 160 кг семян
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Октября 2022, 10:38
В городском округе Коломна на агрокомплексе «Агрофирмы Партнер» полностью завершили процесс получения семян, их удалось собрать 160 кг, информирует пресс-служба областного Минсельхозпрода.
Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что на базе агрокомплекса разрабатывают гибриды семян для выращивания в регионе.
«Работа по селекции и производству семян напрямую повлияет на качество урожая в регионе и сегодня это для нас одно из перспективных направлений. С 2021 года "Агрофирма партнер" производит семена гибридных томатов, в этом году впервые получили гибриды отечественных сортов сладкого перца "Пилот" и "Союз". Всего с начала года получили уже 160 кг семян», – отметил Филимонов.
Агрокомплекс начал работать в 2022 году, в ближайшие 7 лет будут поэтапно вводить его мощности. Общий объем запланированных к вложению инвестиций – 1,2 млрд рублей.
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