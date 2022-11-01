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УФАС Подмосковья выявило нарушение при проведении торгов в г.о. Истра
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2022, 10:02
Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «МосОблТорг» на действия Администрации г.о. Истра при организации и проведении отрытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок на месте проведения ярмарок, включенном в Сводный перечень мест проведения ярмарок на территории Московской области, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Согласно доводам жалобы Администрацией нарушен порядок организации и проведения торгов», - говорится в сообщении.
Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, Комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка проведения торгов и признала жалобу обоснованной.
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