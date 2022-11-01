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Индустриальный парк «Оболенский» увеличит производственно-складские площади в Серпухове
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Ноября 2022, 10:04
Министерством жилищной политики Подмосковья выдано разрешение на ввод в эксплуатацию склада материально-технических ценностей в городском округе Серпухов, застройщиком выступил ООО «УК «СиПиСи», инвестиционный пакет составил 90 млн рублей, информирует пресс-служба ведомства.
«Новый склад площадью 1477 кв. м входит в состав инновационного индустриального парка "Оболенский", основное назначение которого – хранение материально-технических ценностей резидентов и управляющей компании», - говорится в сообщении.
Также будет предусмотрено оборудование производства по упаковке и фасовке пищевых и непищевых продуктов. Здание открывает первую очередь строительства подобного типа сооружений на территории кластера. Реализация проекта принесла городскому округу Серпухов 50 рабочих мест.
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