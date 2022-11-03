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В Московской области прошли учения по ликвидации очага оспы овец и коз
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Ноября 2022, 11:29
В Подмосковье прошли масштабные межрегиональные межведомственные учения ветеринаров и спасателей по ликвидации особо опасных болезней животных, в деревне Красино городского округа Истра на базе одного из крестьянско-фермерских хозяйств специалисты отработали действия в случае распространения оспы овец и коз, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В Подмосковье поголовье овец и коз около 100 тысяч. На страже их здоровья более 2 тысяч врачей Госветслужбы региона. Для проведения исследований работают 12 ветеринарных лабораторий. Оспа – опасный вирус, который быстро распространяется и наносит скотоводству огромный ущерб. И здесь большую роль играют отработанные действия ветеринарных служб», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
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