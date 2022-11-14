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Подведены итоги пожароопасного сезона в лесах Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2022, 14:02
В лесах Московской области закрывается пожароопасный сезон, причиной подавляющего количества лесных пожаров был и остается человеческий фактор – нарушение правил пожарной безопасности, а также палы сухой травы, передает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возник 341 лесной пожар, в том числе было зафиксировано 36 торфяных. Общая площадь, пройденная огнем, составила 262,75 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 140 возгораний и их площади– на 80,09 га. В тоже время за счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров уменьшилась и составила 0,77 га», - сказал замсеститель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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