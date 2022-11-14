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Более 3,5 тысяч субъектов МСП Подмосковья получили поддержку региона
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Ноября 2022, 14:03
В этом году финансовую поддержку Московской области получили более 3,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
«В Московской области работает ряд мер поддержки, в том числе финансовых, направленных на поддержку предпринимателей. Это субсидии, гранты, софинансирование услуг, льготные кредиты, микрозаймы и поручительства. В этом году поддержку получили 3 567 предпринимателей региона. Общий объем предоставленной поддержки превысил 22,6 млрд рублей», — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметила Екатерина Зиновьева, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сумма поддержки увеличилась в 3,7 раза, а количество получателей — на 70%.
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