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Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного катания детей с горок
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2022, 20:01
Катание с горки – любимое детское развлечение, которое часто заканчивается поездкой в травм-пункт, передает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка Московской области.
«Лучше и безопаснее всего кататься на оборудованных трассах – и я настоятельно рекомендую пользоваться только ими, особенно для любителей тюбингов. Если же у вашей семьи такой возможности нет, то всегда оставляйте за собой право первого спуска с горки в сезоне, а если вам не позволяет здоровье, просто спуститесь с горки пешком. Сверху не всегда можно оценить ее безопасность. Это правило касается не только незнакомых горок, но и тех, на которых дети катаются ежегодно. Ведь за теплый период на них могут появиться новые неровности, кочки, а под снегом могут скрываться ветки. Я обращаюсь ко всем родителям: будьте бдительны, следите, чтобы дети соблюдали правила безопасности при катании на горках! Будьте неравнодушны не только к своим, но и к чужим детям, которые катаются на горке без взрослых. Быть может, ваше замечание спасет кому-то жизнь и здоровье!», - сказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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