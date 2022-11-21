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Коммунальные службы Подмосковья приведены в режим повышенной готовности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Ноября 2022, 20:03
В Московской области ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а также гололедица и снежная метель, инспекторы ГУСТ Подмосковья направили сообщения в муниципальные центры управления регионов для оперативной работы с последствиями непогоды, передает пресс-служба ведомства.
«Команда ГУСТ нацелена на превентивный метод работы, в частности, в этом зимнем сезоне инспекторы будут мониторить работу коммунальных предприятий начиная с сообщений о предстоящей непогоде: как только узнаем об обильных снежных осадках то сразу ставим задачу МЦУР и коммунальным предприятиям. Таким образом режим повышенной готовности будет проконтролирован не только со стороны ГУСТ, но и со стороны администрации, а коммунальщики городов смогут заранее рассчитать ресурсы», - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
На данный момент задачи направлены ответственным службам. Инспекторы проконтролируют выход техники на линию с помощью ГЛОНАСС и качество уборки территорий.
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