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В Подмосковье заработают 14 новых котельных до конца года
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2022, 10:11
По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева Министерство энергетики Московской области реализует программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», информирует пресс-служба ведомства.
«В рамках программы на территории Подмосковья реализуются мероприятия по капитальному ремонту сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также строительство блочно-модульных котельных», - говорится в сообщении.
Реализация данной программы решает проблемы неэффективного теплоснабжения в населенных пунктах региона.
«В рамках реализации мероприятий программы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" в 2022 году завершены работы по капитальному ремонту 6399 п.м. тепловых сетей и введены в эксплуатацию 9 котельных в городском округе Зарайск; завершены работы по капитальному ремонту 9203 п.м тепловых сетей и 1 котельной в городском округе Богородский; после реконструкции введены в эксплуатацию 2 котельные в городском округе Шатура; построена и введена в эксплуатацию 1 блочно-модульная котельная в городском округе Серебряные Пруды, проведен капитальный ремонт 672 п.м. тепловых сетей в городском округе Лыткарино», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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