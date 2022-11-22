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Новую заправку построили на 62-м километре Ленинградского шоссе в Солнечногорске
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2022, 10:11
Новую автозаправочную станцию построили на 62-м километре Ленинградского шоссе в городском округе Солнечногорск, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Застройщиком выступил ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт". Инвестиции составили порядка 80 млн рублей», - говорится в сообщении.
Площадь нового объекта составляет 517 кв. метров. На территории разместили операторную, кассу, кафе и минимаркет. Современные АЗС - это место, где можно не только заправиться, но и отдохнуть, перекусить и приобрести сопутствующие товары. Строительство таких автозаправочных станций делает комфортными поездки по территории Московской области.
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