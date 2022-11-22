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Новую автозаправочную станцию построили на 62-м километре Ленинградского шоссе в городском округе Солнечногорск, разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. «Застройщиком в
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Ноября 2022, 10:12
В 2015 году на территории региона была введена в эксплуатацию Система-112, в этом же году организовано ее взаимодействие со службой пожарной охраны, передает пресс-служба Системы-112 Московской области.
«Алгоритм данного взаимодействия отработан до мелочей - это позволяет оказывать помощь пострадавшим в максимально короткие сроки. Пока заявитель общается с оператором 112, пожарная машина уже едет по указанному адресу», - говорится в сообщении.
Большинство техногенных пожаров - бытовые. Также к техногенным относятся пожары, произошедшие на транспорте, на производстве, в складских помещениях, на территории рынков, дачных участков и другие.
Кроме того, пик обращений приходится на весенний и летний периоды. В это время количество вызовов на пожары вырастает в разы.
С начала года операторы службы спасения обработали более 110 тыс. вызовов, относящихся к компетенции пожарной охраны.
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