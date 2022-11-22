22ноября 2022
вторник
|
Суд признал законным решение УФАС Подмосковья в отношении СНТ «Рассвет»
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Ноября 2022, 10:13
СНТ «Рассвет» надлежит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении послужила жалоба гражданина на нарушение СНТ "Рассвет" Правил недискриминационного доступа, выразившееся в препятствовании перетоку электрической энергии на энергопринимающие устройства, принадлежащие гражданину», - говорится в сообщении.
Рассмотрев указанное заявление, Управление возбудило дело по признакам нарушения Правил недискриминационного доступа.
Московское областное УФАС России вынесло постановление о привлечении Товарищества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 +2 ночью 0 +2
Котировки
Партнеры