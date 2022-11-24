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В Подольске реконструируют участок железнодорожных путей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Ноября 2022, 15:42
В округе Подольск реконструируют более 2 километров железнодорожного полотна с целью расширения погрузо-разгрузочного фронта, доставки тяжеловесных грузов из разных регионов России и обслуживания контейнерного терминала, разрешение на строительство выдано Минжилполитики Подмосковья, информирует прес-служба ведомства.
«Застройщиком является АО "Подольское предприятие промышленного железнодорожного транспорта (АО "Подольское ППЖТ")". Инвестиции составили 7,5 млн рублей», - говорится в сообщении.
АО «Подольское ППЖТ» образовано в 1960 году. Компания осуществляет ремонт и обслуживание подвижного состава, а также подачу и уборку вагонов на железнодорожных станциях Щербинка, Силикатная и Подольск в местах примыкания к грузовым фронтам промышленных производств города Подольск. Для осуществления деятельности в собственности предприятия находятся около 55 км железнодорожных путей, локомотивное депо, парк тепловозов, железнодорожные краны, автомобили, погрузочная техника и несколько объектов недвижимости.
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