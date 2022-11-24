24ноября 2022
четверг
|
На 36% снизилось количество ошибок в отчетности застройщиков Подмосковья в 3 квартале 2022 года
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 24 Ноября 2022, 15:44
Благодаря профилактической работе сотрудников Главгосстройнадзора Московской области с застройщиками количество нарушений в отчетности, допущенных в третьем квартале 2022 года, снизилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует пресс-служба ведомства.
«Сотрудники ведомства регулярно проводят вебинары, консультирования с застройщиками по вопросам подготовки отчетности», - говорится в сообщении.
Инспекторы ведомства проанализировали отчетность 112 застройщиков по 497 многоквартирным домам. По итогам установлено 38 нарушений, среди наиболее частых нарушений - предоставление отчетности, содержащей недостоверные сведения. Еще 33 застройщика, также работающих в регионе по «старой схеме», не предоставили отчетность. Всем субъектам вынесено предостережение.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -8 -10
ночью -10 -12 утром -10 -12
Котировки
Партнеры