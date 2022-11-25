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Подмосковные врачи осмотрели детей из Белгорода
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2022, 12:56
Врачи детских поликлиник Клина, Щелкова и Подольска провели медицинский осмотр детей, прибывших в Московскую область из Белгорода, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Наши специалисты выезжают в пункты временного размещения для проведения медицинских осмотров пациентов. Всего в этот раз было осмотрено 114 детей. В случае выявления патологии дети направлялись для прохождения более глубокой диагностики или при необходимости на госпитализацию», - сказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В ходе осмотра маленьким пациентам провели анализ крови и ЭКГ-исследование. Обследование детей проводили не только педиатры, но и узкопрофильные специалисты, в том числе, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед, детской уролог, детский хирург, детский гинеколог.
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