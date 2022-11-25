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В Орехово-Зуеве запланирован капитальный ремонт психоневрологического интерната
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Ноября 2022, 12:57
Объявлен конкурс на проведение капитального ремонта здания психоневрологического интерната в городе Орехово-Зуево, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ», - говорится в сообщении.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт корпуса здания ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат». Спальный корпус №9 включает в себя кирпичное пятиэтажное здание с подвалом и два одноэтажных здания (столовая и хозяйственный блок) общей площадью 3465 кв. м. Год ввода в эксплуатацию 1967-1968 гг.
Строительство осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области». Завершить строительство планируется в 2023 году.
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