Пушкинские врачи спасли мужчину с желудочным кровотечением

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2022, 14:11
В приемное отделение Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова поступил мужчина с жалобами на выраженную слабость, головокружение, боли в животе, информирует пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Незадолго до этого, пациенту удалили зуб. Чтобы снизить болевой синдром, он, без консультации со специалистами, стал принимать один из противовоспалительных обезболивающих препаратов», - говорится в сообщении.
Возникшую чуть позже боль в животе, он купировал теми же самыми таблетками. За 3 дня парень употребил две упаковки препарата – в общей сложности 40 таблеток.
«Осложнения от бесконтрольного приема обезболивающих не заставили себя долго ждать. В двенадцатиперстной кишке пациента возникла острая язва, которая разрушила кровеносный сосуд, приведя к массивному язвенному кровотечению. Критическая кровопотеря со снижением уровня гемоглобина до 40 г/л (при норме 140-160 г/л) потребовала экстренной госпитализации в отделение реанимации, переливания большого объема донорской эритроцитарной массы и плазмы», - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Артем Косов.
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