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Для строительства двух поликлиник в Подмосковье переданы земельные участки
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2022, 14:13
Дирекции заказчика капитального строительства предоставлены в безвозмездное пользование два земельных участка общей площадью порядка 2 гектаров для строительства поликлиник в Ногинске и Люберцах, каждая поликлиника будет рассчитана на 500 помещений в смену, передает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.
«Переданные земельные участки будут использованы под строительство двух социально важных объектов в Ногинске и Люберцах. Первый участок площадью 1,4 гектаров расположен в микрорайоне новой застройки Заречье, где проживает более 22,5 тыс. человек. Рядом уже завершается строительство школы на 1100 мест, а также строится станция скорой медицинской помощи. Ввод запланирован на IV квартал 2024 года», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Министр также добавила, что еще один участок площадью более 5 тыс. кв. метров под поликлинику был предоставлен в рабочем поселке Октябрьский округа Люберцы. Объект здесь крайне необходим, поселок активно застраивается: население выросло практически в два раза. Ввести в эксплуатацию здание планируют в 2025 году.
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