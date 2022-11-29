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Еще 25 населенных пунктов догазифицированы в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Ноября 2022, 14:15
Еще 25 населенных пунктов Подмосковья догазифицированы по президентской программе «Социальная газификация», информирует пресс-служба Министерства энергетики региона.
«Президентская программа "Социальная газификация" в нашем регионе стартовала в июне прошлого года. За это время возможность подключить газ получили более 160 000 жителей Подмосковья. Мы до конца года выполним все поставленные задачи. И, конечно же, программа будет продолжена и в следующем году. И через год. Будем проводить газ к новым домам», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Распределительные газопроводы построены в деревнях Каменская, Орлы г.о. Егорьевск; деревне Ильинское г.о. Домодедово; поселке Северный, деревне Жилкино г.о. Истра; селе Воздвиженское, городе Клин, деревне Захарово г.о. Клин; деревне Власово г.о. Можайск; деревнях Любаново, Мякишево г.о. Наро-Фоминский; деревне Акулово г.о. Одинцовский; городе Павловский Посад, деревне Курово г.о. Павловский Посад; поселке Поливаново г.о. Подольск; деревне Холуденево г.о. Раменский; поселке Большевик, городе Серпухов, поселке Шатово г.о. Серпухов; деревне Брехово г.о. Солнечногорск; деревне Сергеево г.о. Чехов; деревнях Серково, Соколово, Васильевское г.о. Щелково; городе Электрогорск.
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