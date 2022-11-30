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В рамках V Большого Детского фестиваля в Подмосковье прошло более 130 мероприятий для детей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 30 Ноября 2022, 09:37
В Москве завершился V Большой Детский фестиваль, за два месяца в театрах, библиотеках, кинотеатрах и на других площадках прошло более 130 мероприятий для детей и подростков, информирует пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Фестиваль становится все масштабнее. В этом году у нас появилась номинация "Лучший инклюзивный спектакль" и мы будем продолжать шаг за шагом делать театр и культуру более доступной для всех. Победителей фестиваля определили дети, а мы, взрослые, не вмешивались в решения нашего жюри, даже если не были с ними согласны. Теперь лауреаты получат возможность принять участие в проекте "ЭХО БДФ" в регионах России и будут включены в программу Росконцерта "Большие гастроли"», - сказал художественный руководитель Большого Детского фестиваля Сергей Безруков.
В текущем году на участие в фестивале было подано более 580 заявок из 71 региона России и девяти стран. Участие в конкурсной программе приняли 100 творческих проектов из 24 регионов.
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