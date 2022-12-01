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Началось заселение 4-й очереди ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе
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Общество — 1 Декабря 2022, 14:36
Дольщики 4-й очереди ЖК «Пригород лесное» в Ленинском городском округе сегодня пришли в штаб строительства Группы «Самолет», по их словам, застройщик переносил сроки выдачи ключей, передает пресс-служба Министерства жилищной политики региона.
«По информации Группы "Самолет", заселение стартовало 30 ноября. На данный момент заселено 120 квартир. Планируемые объемы заселения – около 35-40 квартир в день», - говорится в сообщении.
Сейчас сформированы списки из более чем 200 покупателей, нуждающихся в заселении в первую очередь. Все эти покупатели получили СМС с приглашением выбрать удобный день и записаться на получение ключей на ближайшую неделю. До 12 декабря на просмотр своей квартиры записано 140 клиентов.
В ближайшие два дня приглашение на заселение получат и другие покупатели квартир в 4-й очереди ЖК «Пригород Лесное».
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