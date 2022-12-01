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Первые кредиты по промипотеке в Подмосковье выдадут уже в декабре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Декабря 2022, 14:37
Подмосковные компании могут получить первые кредиты по программе поддержки импортозамещения «Промышленная ипотека» уже в этом месяце, передает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Первые три компании из Московской области могут получить кредиты на покупку промышленной недвижимости в рамках программы "Промышленная ипотека" уже в первой половине декабря. Все компании запросили максимальный объем кредитования по программе – 500 млн рублей. Сейчас работа по этим заявкам находится на финальной стадии», - сказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
Программа «Промипотека» позволяет инвесторам получить льготный кредит до 500 млн рублей на приобретение готового промышленного помещения для запуска производственной деятельности. Ставки по кредитам составляют 3-5% годовых, срок займа - до 7 лет.
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