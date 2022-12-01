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Согласован архитектурный облик остановочного пункта МЦД «Южная Битца» в Ленинском округе
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Общество — 1 Декабря 2022, 14:39
ГК ФСК получила от ОАО «РЖД» согласование основных архитектурно-планировочных решений будущего остановочного пункта «Южная Битца», возможность размещения которого прорабатывается в рамках соглашения с Правительством Московской области и ОАО «РЖД», документ был подписан в декабре 2021 года и направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории прилегающих к МЦД-2 «Нахабино – Подольск», информирует пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Это первая станция в Подмосковье, которая будет построена за счёт инвестора. Реализация проекта улучшит транспортную доступность для порядка 20 тыс. жителей, в шаговой доступности которых появится современная станция МЦД, отвечающая всем высоким стандартам диаметров. Согласно архитектурно-планировочному решению остановочный пункт будет состоять из платформы с навесом, кассового павильона и наземного пешеходного моста со сходами. Территория возле станции будет благоустроена», - говорится в сообщении.
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