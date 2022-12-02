02декабря 2022
пятница
|
Суд поддержал решение УФАС Подмосковья о признании жалобы ООО «Моснейро» необоснованной
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 2 Декабря 2022, 10:13
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о признании жалобы ООО «Моснейро» о нарушении Закона о контрактной системе необоснованной, информирует пресс-служба ведомства.
«Ранее в Управление поступило обращение ООО "Моснейро" на действия ГКУ МО "Дирекция единого Заказчика Министерства Здравоохранения Московской области" при определении поставщика путем проведения электронного аукциона на поставку оборудования для функциональной диагностики», - говорится в сообщении.
По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «Моснейро» необоснованной.
ООО «Моснейро» не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -6 -8
вечером -10 -12 ночью -9 -11
Котировки
Партнеры