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На вокзалах и станциях Мострансавто заработала «Почта Деда Мороза»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Декабря 2022, 10:14
Пассажиры Мострансавто смогут направить письмо главному зимнему волшебнику страны, компания присоединилась к акции «Почта Деда Мороза», проект реализуется Министерством благоустройства региона совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры и АО «Мострансавто», передает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
«Акция "Почта Деда Мороза" вышла за границы подмосковных парков. Теперь отправить письмо главному зимнему волшебнику можно не только в парках, но и на 10 автовокзалах и автостанциях. Акция продлится до 11 декабря включительно», — рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО совместно с Мострансавто выбрало популярные у пассажиров автовокзалы и автостанции с высоким трафиком. Жители и гости региона могут оставить письма в специальных почтовых ящиках, которые находятся в залах ожидания объектов транспортной инфраструктуры. Узнать ящики для новогодней почты можно по стикеру "Почта Деда Мороза", который размещен рядом с ними», - отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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