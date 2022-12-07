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Госжилинспекция Подмосковья завершила четвертый поток обучения общественных жилинспекторов
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Общество — 7 Декабря 2022, 11:26
Госжилинспекция Московской области завершила четвертый поток обучения своих общественных жилищных инспекторов, с начала проведения курсов в июле 2022 года их слушателями стали порядка 300 человек, информирует пресс-служба ведомства.
«Самые массовые команды в четвертом потоке представили городские округа Королев (8 человек), Красногорск, Пушкинский и Химки (по 7), Подольск (6), Дзержинский, Лобня, Луховицы, Можайский и Мытищи (по 5). По результатам финального теста отличные и хорошие оценки получили абсолютное большинство выпускников», - сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
Лучшие сотрудники Госжилинспекции провели со своими коллегами-общественниками занятия по специально разработанной программе. Среди ее тем – нормативно-правовое регулирование деятельности по эксплуатации и техническому обслуживанию многоквартирного дома, осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания, работа в мобильном приложении «Проверки Подмосковья», порядок начисления за жилищно-коммунальные услуги и многие другие. Итоговый тест содержал 53 вопроса по десяти категориям.
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