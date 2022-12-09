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Поликлинику на 600 посещений поставили на кадастр в Коломне
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2022, 11:52
Современную комплексную поликлинику на 600 посещений в смену в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна оперативно поставили на кадастровый учет, это стало возможным благодаря совместной работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области, информирует пресс-служба ведомства.
«Площадь 4-х этажного здания поликлиники составляет более 5 тысяч кв. метров. В медкомплексе установили диагностическое оборудование для выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии, стоматологические установки, рентгенаппараты с возможностью флюорографиии, маммограф, приборы для лечения косоглазия и прочее. Также подготовили лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и профильных направлений, отделение экстренной помощи, функциональной диагностики и физиотерапии, лабораторию, дневной стационар для детей и взрослых», - говорится в сообщении.
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