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Еще 142 человека смогли побороть коронавирус в Московской области
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Декабря 2022, 11:53
Еще 142 пациента с Covid-19 из Московской области смогли побороть болезнь. Общее количество выздоровевших в области достигло 1 106 246, информируется на сайте стопкоронавирус.рф.
Выявлено за сутки было еще 195 заболевших в регионе, погибло за 24 часа 3 пациента.
В Подмосковье с начала пандемии выявили 1 124 644 случая коронавируса, умерли 15 447 инфицированных.
Симптомы коронавируса похожи на простуду. При заболевании у человека может повыситься температура, также отмечаются затрудненное дыхание и кашель.
Бесплатно привиться от коронавируса отечественными препаратами можно в поликлиниках.
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