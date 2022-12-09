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В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка фламандской живописи
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Общество — 9 Декабря 2022, 11:54
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Под знаком Рубенса, фламандская живопись XVII века из музеев и частных собраний России», передает пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка однозначно заслуживает внимания. Это уникальная и интересная экспозиция. Убедилась в этом лично. На ней представлено 67 знаковых произведений известных мастеров эпохи расцвета фламандского искусства. Уверена, выставка понравится каждому», - сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Произведения, представленные на выставке, формируют представление об изобразительном искусстве XVII столетия. Центральным образом экспозиции стали работы Питера Пауля Рубенса из частных коллекций, ранее никогда не выставлявшиеся в России. Его полотна являются смысловым центром проекта.
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